<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Riche programme pour commémorer le 461ème anniversaire de la bataille de Mazagran</span>

Un riche programme culturel et historique a été élaboré à Mostaganem pour commémorer le 461ème anniversaire de la grande bataille de Mazagran, lundi prochain, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Le programme de cet anniversaire chargé d’histoire, prévoit l’organisation d’une conférence nationale sur «l’attaque contre la ville de Mostaganem et la bataille de Mazagran», livrée par les Algériens, alliés aux Ottomans, à l’armée d’occupation espagnole, entre le 22 et 26 août 1558. Au programme de ce séminaire historique qui aura lieu au siège de la commune de Mazagran, figurent diverses communications qui seront animées par des enseignants et chercheurs universitaires de plusieurs wilayas.

Les thèmes concernent, entres autres, «le conflit maritime algéro-espagnol selon les études de la revue africaine», «le soufisme durant la période du moudjahid et poète Lakhdar Benkhlouf». Le programme prévoit également l’organisation d’une marche sur fond de folklores depuis le siège de la commune de Mazagran jusqu’au mausolée du saint «Sidi Belkacem Bouasria» et le monument érigé à la mémoire de cette bataille avec la participation des notables de la ville, les associations locales avec le concours de la troupe de Aïssaoua.

Un gala de chanson chaabi sera animé par les chanteurs Ali Boudjelal d’Alger, Rachid Ketafa et Mustapha Benkharouba de Mostaganem. La bataille de Mazagran, selon des sources historiques, a eu lieu après les tentatives de l’armée d’occupation espagnole, à leur tête le comte De Alcaudete, gouverneur de la ville d’Oran de l’époque, de conquérir la ville de Mostaganem entre le 22 et 26 août 1558. Les troupes algériennes des tribus «El Mejaher», «Maghraoua» et «Souid», en alliance avec les ottomans, sous le commandement de Hassan Pacha, fils de Kheireddine Barbarousse, ont vaincu l’armée espagnole qui avait assiégé la ville de Mostaganem, par terre et mer, après avoir réussi à desserrer l’étau.

Cette manifestation, dans sa 6ème édition, est organisée à l’initiative de l’association «la bataille de Mazagran» du patrimoine culturel et historique, en collaboration avec la commune de Mazagran et le laboratoire d’histoire de l’Algérie de l’université d’Oran 1.