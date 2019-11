<span style='text-decoration: underline;'>Mawlid Ennabaoui Echarif </span>:<br><span style='color:red;'>Riches activités culturelles à Adrar</span>

La célébration du Mawlid Ennabaoui (anniversaire de la naissance du prophète Mohamed QSSSL), a été marquée depuis le début du mois hégirien Rabie El-Awal comme le veut la tradition dans d’une ambiance de ferveur animée par des regroupements au niveau des mosquées, des écoles coraniques et des confréries de la wilaya d’Adrar.

Les adeptes et disciples des vieux Ksour, éparpillés à travers le territoire d’Adrar, convergent en procession vers les lieux de culte pour animer des veillées religieuses, lire le saint Coran, invoquer Allah et évoquer la Sira ennabaouia (conduite du prophète QSSSL) ainsi que les hautes valeurs et préceptes de l’Islam.

Des Madih (chants religieux) et louanges à Dieu et à son messager Mohamed (QSSSL) sont aussi exécutés lors des veillées. L’école coranique Imam Abkari de la wilaya déléguée de Timimoune a organisé, la nuit du vendredi, une veillée religieuse, ultime halte d’une tournée de terrain effectuée par les autorités locales au niveau de certaines écoles coraniques, pour prendre part aux festivités commémoratives du Mawlid Ennabaoui.

Dans sa prêche animée à l’occasion, le cheikh Ahmed Khalili, imam de l’école, a exhorté les fidèles et assistants d’accorder davantage d’intérêt à cette occasion religieuse pour s’imprégner des valeurs sublimes ainsi que des vrais préceptes humanitaires de l’islam transmis par le prophète, dont la bonne conduite et la réforme de la société et la protection de la patrie.

Aussi, une conférence scientifique sur la célébration du Mawlid Ennabaoui, animée par des enseignants en présence des fidèles, étudiants et citoyens a été animée à l’école coranique de la zaouïa «El-Feth’’ du vieux Ksar de Bahou, commune de Sali (Sud d’Adrar).

Les anciens Ksour de la wilaya d’Adrar accueillent d’autres activités telles que la Wâada du Ksar d’Ouled Brahim, commune de Timi, banlieue d’Adrar.

La célébration du Mawlid Ennabaoui permet à des centaines de visiteurs de se délecter des activités culturelles et folkloriques, dont la fameuse danse populaire Barzana, El-Hadra et Karkabou, animées au niveau des Ksour de Bouali, Anzedjmir et Akebli (Sud de la wilaya).