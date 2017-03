Le sommet de la Ligue arabe s’ouvre aujourd’hui en Jordanie. Un sommet des plus cruciaux pour une Nation qui n’a jamais été divisée que ces dernières années. Une Nation au bord d’une guerre totale et qui ne semble rien contrôler de son avenir. Son destin lui échappe d’entre ses mains, sans qu’elle ne puisse influer d’une quelconque manière sur le cours des événements.

Plusieurs changements ont marqué le monde ces derniers mois, avec notamment l’avènement d’une nouvelle administration américaine avec à sa tête un président Trump qui a promis lors de sa campagne de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem. Un conflit syrien géré par des puissances étrangères qui n’en veulent plus de la présence arabe. En effet, la Russie, l’Iran et la Turquie décident de l’avenir de ce pays arabe où les Arabes n’ont plus aucun mot à dire. Par contre, ils ont fait de ce conflit, leur première pomme de discorde entre ceux qui œuvrent pour l’élimination du régime de Bachar el Assad et ceux qui le reconnaissent comme seul interlocuteur légitime.

La guerre contre Daech, qui vit ces derniers mois en tant qu’«Etat» est totalement gérée par les grandes capitales occidentales en plus de Téhéran et d’Ankara. Les pays arabes sont ainsi spectateurs d’une organisation qui les menace en premier. Le conflit au Yémen s’enlise chaque jour davantage et menace la sécurité de toute la région, sans que les Arabes puissent y trouver un début de solution.

Pour tout dire, les pays arabes qui se rencontrent aujourd’hui en Jordanie, n’ont plus aucune influence sur leur destinée. Divisés, ils regardent les autres faire et leur imposer leurs solutions. Ils se savent totalement marginalisés et ne sont plus obsédés que par une seule chose. Sauver les meubles et leurs trônes. D’ailleurs, le seul fait qu’ils aient réussi à se mettre autour de la même table, dans ce grand bal de l’hypocrisie est déjà en soi une victoire inespérée pour sauver les apparences d’une «Oumma» totalement en dérive.

Alors faut-il espérer une quelconque chose de ce sommet. Non, car le mal est aujourd’hui bien plus profond que jamais auparavant.

Par Abdelmadjid Blidi