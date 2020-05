«Le peuple algérien a prouvé, à maintes reprises, qu’il est un peuple de défi dans les grands moments décisifs, et comme il a déjà triomphé à chaque rendez-vous avec l’Histoire, il triomphera aujourd’hui, grâce à Allah», dira-t-il.

Le Président de la République s’est adressé à la nation, la veille de l’Aïd El Fitr. Réservant exclusivement sa courte intervention télévisée aux vœux qu’il a formulés aux Algériens à cette occasion précisément, le chef de l’Etat s’est voulu concis, mais également sincère. Relevant l’impossibilité de fêter ce prestigieux événement religieux dans les conditions qui devraient être les siennes, le président Tebboune n’a pas moins souligné sa dimension qui demeure intacte dans les cœurs des croyants. Car, quel qu’en soit les circonstances particulières, «ceci ne peut nous empêcher de perpétuer la tradition de notre prophète, Prière et Salut d’Allah sur Lui, d’accueillir dans la joie cette journée», dira le Président, avant d’ «adresser les félicitations de l’Aïd El Fitr tant à mes concitoyens à l’intérieur du pays qu’à ceux établis à l’étranger».

Il est entendu que le caractère très inattendu de l’Aid El Fitr de cette année apporte son lot de souffrances supplémentaires et appelle les Algériens à un surplus de courage pour être à la hauteur de la conjoncture. A ce propos, Abdelmadjid Tebboune, soulignera dans son message la nécessaire «préservation de la santé du citoyen» qui «demeure notre préoccupation majeure, jusqu’à ce qu’Allah lève cette épreuve, et quel qu’en soit le coût pour le Trésor public, rien ne pèsera face à la santé et le bien-être du citoyen». Même si la prestation télévisée du chef de l’Etat n’avait aucune connotation politique, on retiendra la confirmation de la prévalence de la santé sur l’économie. Le message est on ne peut plus clair et les conséquences sont mesurées par le président de la République qui se dit «parfaitement conscient que le confinement à domicile est contraignant pour beaucoup», il affirme comprendre l’inquiétude des Algériens pour l’avenir de leurs enfants et de leurs emplois. «C’est incontestablement une situation difficile, mais elle est, par l’aide et la grâce d’Allah, provisoire et passagère», insiste-t-il.

Rappelant la dimension humaine de l’épreuve que traverse le pays, le Président note dans son message qu’ «il n’a pas été facile de passer le Ramadhan comme nous l’avons vécu cette année, sans rencontres entre familles et amis et sans prières des Tarawih dans les mosquées. De même qu’il n’est pas facile d’accomplir la prière de l’Aïd chez soi au lieu de la mosquée». Conscient de la dureté de la situation imposée par le Covid-19, Abdelmadjid Tebboune retient le «cas de force majeure pour le bien de la patrie et du citoyen, et ce, afin d’empêcher davantage de peines et de drames aux familles». C’est en fait, cela le véritable motif des mesures difficiles mises en place par les pouvoirs publics.

Consacrant une part importante de son discours à l’épidémie et pour en finir, le chef de l’Etat propose que «nous devons être durs avec nous-mêmes. C’est pourquoi je réitère mon appel, notamment en direction des jeunes, à faire preuve de patience face à l’effort qui reste à fournir et à interagir positivement avec les mesures préventives exceptionnelles durant les deux jours de l’Aïd». Plus généralement, le président insiste sur le fait qu’«il est aujourd’hui bien établi que plusn nous nous soumettons aux mesures préventives, tant chez soi que dans les administrations et la rue, plus rapidement nous en finirons avec cette épreuve afin de renouer avec notre quotidien, et partant, avec la vie économique». Le chemin est tracé et se sera collectivement qu’il sera parcouru pour sortir victorieux de cette épreuve. A contrario, «l’insouciance et la négligence empêcheront, indéniablement, la concrétisation de cet objectif et feront subir à notre pays davantage de pertes, alors faites montre de patience, de discipline et de sens de responsabilité car les efforts seuls de l’Etat, quels que soient ses moyens matériels et humains, resteront insuffisants tant que le citoyen ne joue pas son rôle pour l’éradication de cette pandémie », met en garde le chef de l’Etat.

Enfin, «le peuple algérien a prouvé, à maintes reprises, qu’il est un peuple de défi dans les grands moments décisifs, et comme il a déjà triomphé à chaque rendez-vous avec l’Histoire, il triomphera aujourd’hui, grâce à Allah», dira-t-il, en finissant son discours sur une phrase forte : « Il n’y a nul choix pour les peuples vivants, que celui de la victoire». Sans commentaire.

Anissa Mesdouf