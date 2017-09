Ce que qualifie pudiquement la presse internationale d’escalades verbales, est en réalité une série d’insultes jamais connues dans l’histoire de la diplomatie internationale. Les mots et les expressions utilisés aussi bien par Donald Trump que par Kim Jong-un, sont d’une violence inouïe que l’on n’a même pas entendus en pleine guerre entre nation.

La dernière de Trump est irréaliste «Je viens d’entendre le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord s’exprimer aux Nations unies. S’il se fait l’écho des pensées de “Little Rocket Man” (qualificatif donné à Kim Jong-un), ils ne seront plus là pour très longtemps».

Et le président nord coréen ne s’est pas privé lui aussi de lancer sa dernière «Je disciplinerai par le feu le gâteux américain mentalement dérangé» a-t-il répondu à Trump.

Samedi, un nouveau pas vers la guerre a été franchi, quand des avions de guerre américains ont survolé les cotes sud-coréennes. Les Américains veulent ainsi clairement faire comprendre à Pyongyang qu’ils sont prêts à user de la force pour le faire plier. Une démonstration de force qui ne semble pas avoir refroidi le dirigeant Kim Jong-un qui a promis de frapper les Etats-Unis au cœur de leur territoire.

Tout semble ainsi plaider pour une guerre ouverte entre les deux pays. Le jusqu’auboutisme des deux dirigeants y est pour beaucoup et rien ne semble leur faire peur, y compris le fait de plonger le monde dans une guerre non conventionnelle qui menace l’avenir même de toute la planète.

Un risque qui est pris au sérieux par toutes les grandes capitales à commencer par Moscou et Pékin qui multiplient ces derniers temps, les appels à la raison. Mais avec un locataire comme Trump à la Maison Blanche, il n’est pas dit que cela va réussir. Et si l’on ajoute de l’autre côté un jeune trentenaire prêt à tout, on a là tous les ingrédients pour voir les choses voler en éclats à tout moment.

En réalité, le monde n’a aucun moyen de pression sur les deux présidents et est plutôt résigné à attendre qui le premier lancera les hostilités. Et avec la personnalité extravagante des deux leaders politiques, rien n’est à exclure et tout est à attendre. Le pire est aujourd’hui beaucoup plus proche que le mieux. Et la raison a fui les deux capitales depuis un long moment déjà.

Par Abdelmadjid Blidi