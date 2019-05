La Libye inquiète. Certains diront qu’il n’y a là rien de nouveau et que ce pays du nord de l’Afrique inquiète depuis 2011. Certes, c’est là une vérité que tout le monde partage, mais l’inquiétude est montée d’un cran depuis le début de l’offensive du maréchal Haftar sur Tripoli. Une offensive qui ne fait pas de quartiers et où tous les coups sont permis.

Rien ne semble arrêter les deux camps en conflit et dans cette folie des hommes du pouvoir, les civils ne sont pas épargnés et la liste des morts ne cesse de s’allonger. Le plus grave dans cette nouvelle situation, c’est de voir que les positions entre les deux belligérants, à savoir, le camp de Haftar et celui du gouvernement de Tripoli le GNA sont totalement opposées et difficiles à rapprocher.

Ce constat d’impossibilité de rapprochement des positions a été clairement exprimé par Ghassan Salamé, le chef de la mission d’appui des Nations Unis en Libye, qui n’a pas fait dans le langage diplomatique pour dire à quel point la situation est dangereuse dans ce pays «Je ne veux pas jouer les Cassandre, mais la violence aux abords de Tripoli n’est rien d’autre que le début d’une guerre longue et sanglante sur les rives sud de la Méditerranée».

Une guerre longue et sanglante dans laquelle les armes affluent de toutes parts malgré l’embargo officiel qui ne tient plus le coup. Ces armes qui arrivent par vagues successives aux deux camps sont l’œuvre de pays connus et qui n’ont pas hésité à alimenter cette guerre pour des considérations géopolitiques obscures et dangereuses.

Depuis sept semaines qu’a commencé cette offensive, les choses ne font qu’empirer et toute solution diplomatique semble impossible à trouver grâce aux yeux des parties en conflit. Une situation qui n’est pas sans risque pour les pays voisins et qui ouvre grand les portes pour un scénario à l’identique de celui de la Syrie avec l’installation de groupes extrémistes qui trouvent dans de telles terres de conflit le meilleur moyen de prospérer et de s’imposer.

Le risque de voir la situation basculer dans l’horreur totale n’est plus une simple vue de l’esprit mais une réalité palpable qui n’est pas loin de se matérialiser sur le terrain et faire entrer toute la région dans un enfer sans issue, menaçant les peuples de cette zone d’un avenir des plus sombres. Voilà pourquoi il y a aujourd’hui vraiment des raisons de s’inquiéter pour la Libye mais aussi pour toute la région.

Par Abdelmadjid Blidi