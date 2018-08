<span style='text-decoration: underline;'>Real Madrid </span>:<br><span style='color:red;'>Rivaldo fait campagne pour un Vinicius titulaire</span>

La légEnde brésilienne Rivaldo, passée notamment par le FC Barcelone, estime que son jeune compatriote Vinicius Junior, jeune et onéreuse recrue merengue, devrait être titularisé au sein du Real Madrid.

Le Real vient de remporter le petit derby madrilène face à Getafe (2-0) sans forcer son talent et Vinicius n’avait pas participé au match. Le club merengue s’apprête désormais à défier Gérone pour le compte de la deuxième journée de Liga. Et Rivaldo considère que l’opportunité est parfaite pour faire briller Vinicus : «Le début de saison est le meilleur moment pour forger un joueur parce que, quand les grands matchs arrivent, c’est plus compliqué de s’imposer pour un débutant. Si Vinicius ne joue pas, c’est la décision de l’entraîneur, ce n’est pas pour protéger le joueur. Si vous avez été inclus dans l’effectif, c’est parce que vous êtes en condition pour jouer et qu’il n’y a plus de temps à perdre», a dit le joueur brésilien dans un entretien à un sponsor et dans des propos relayés par Maxifoot. Pour rappel, face à Getafe, Julen Lopetegui avait convoqué 19 joueurs dont Vinicius Junior. Le jeune brésilien pourrait donc bien faire une apparition contre Gérone. Il y a quelques semaines, Vinicius s’exprimait après avoir remporté le trophée Santiago Bernabeu en s’imposant contre l’AC Milan, match auquel il avait participé : «J’ai toujours rêvé de ce moment, peu importe si c’était un match amical, je suis très heureux, le groupe m’ait beaucoup aidé, je me suis adapté au plus vite, il y a des Brésiliens qui ont un contact avec moi au moment de l’adaptation», avait-il dit.