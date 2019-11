<span style='text-decoration: underline;'>Djamel Belmadi</span>:<br><span style='color:red;'>Riyad Mahrez absent du déplacement de Gaborone</span>

Le capitaine de la sélection algérienne de football, Ryad Mahrez a été dispensé du déplacement de l’équipe à Gaborone, pour affronter le Botswana, dimanche pour le compte de la 2e journée, groupe H, des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), a déclaré le sélectionneur national, Djamel Belmadi, vendredi avant de s’envoler pour la capitale botswanaise.

« Un souci personnel nous a obligé de libérer Mahrez qui, malheureusement, ne sera pas du voyage pour Gaborone, et on le regrette», a indiqué Belmadi, lors d’une zone mixte organisée à l’aéroport Houari Boumedienne avant le départ par vol spécial pour Gaborone, sans davantage de précisions. A part, la défection de Mahrez, passeur décisif jeudi lors de la victoire sans appel face à la Zambie (5-0), tout le groupe en stage depuis plus d’une semaine était du voyage. Le climat à Gaborone connaît des températures changeantes, puisque mercredi il faisait 24 degrés avec un ressenti de 26 degrés, alors qu’il est prévu 33 degrés maximum vendredi, jour d’arrivée de l’équipe, et 36 degrés maximum lundi, jour du match. Rappelons que le Botswana, 146e au dernier classement de la Fifa, affronte vendredi à Harare, le Zimbabwe.