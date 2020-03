<span style='text-decoration: underline;'>COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>Riyad Mahrez: «Mes frères, mes sœurs, l’heure est grave»</span>

Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez s’est joint vendredi à la campagne de sensibilisation contre la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), qui frappe actuellement plus 157 pays à travers le monde, dont l’Algérie.

Une campagne entamée dernièrement via le web par plusieurs sportifs algériens, dont certains sont à la retraite depuis quelques années, comme c’est le cas du footballeur Antar Yahia, la judoka Salima Souakri et l’ex-champion du 800 mètres Djabir Saïd-Guerni, qui ont tenu à contribuer activement à la lutte contre cette pandémie.

«Mes frères, mes sœurs, l’heure est grave. Alors, respectez les recommandations des services sanitaires. Restez chez-vous, lavez -vous régulièrement les mains et évitez les contacts avec d’autres personnes. C’est la seule solution pour éviter cette pandémie du coronavirus» a insisté le milieu offensif du club anglais, Manchester City. De son côté, l’ex-international algérien de l’AS Saint-Etienne, Ryad Boudebouz, contraint au confinement en raison du coronavirus (Covid-19), a estimé que «la protection de la santé est une priorité en ce moment d’urgence».

« On est dans une crise qu’on n’a jamais connue (…). Donc le plus important c’est de rester en bonne santé. Le foot passe après», a écrit Boudebouz dans un tweet . Avant eux, plusieurs sportifs algériens, dont les footballeurs Yacine Brahimi, Sofiane Feghouli et Islam Slimani avaient participé à une vaste campagne de sensibilisation via les réseaux sociaux, pour encourager leurs compatriotes à appliquer les consignes en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, ayant déjà fait plusieurs milliers de morts à travers le monde, particulièrement en Chine, en Italie, en France et en Espagne.

Ainsi, à travers des vidéos postées sur leurs pages Facebook, ces athlètes ont exhorté les Algériens à respecter les consignes et les mesures de précaution, pour essayer de stopper la propagation du COVID-19, qui au jeudi 19 mars avait déjà fait 9 décès an Algérie, et 90 cas confirmés selon le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Parmi les vidéos les plus regardées figure celle postée sur la page officielle FB du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. Avec le hashtag «SafeHandsCHallengeOMS», la vidéo de 10 minutes rappelle la nécessité du strict respect des mesures préventives décidées par les autorités sanitaires.

Sur cette vidéo, des champions et ex-stars de diverses disciplines expliquent, en joignant le geste à la parole, la meilleure manière de se laver les mains, à l’eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique.

Ils rappellent, en outre, la nécessité de respecter la mesure du «confinement chez soi», sauf en cas d’extrême nécessité.