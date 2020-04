<span style='text-decoration: underline;'>Après les bureaux de poste</span>:<br><span style='color:red;'>Ruée sur les superettes</span>

Oran a enregistré ces der niers jours, à la veille du mois de Ramadhan, la ruée des citoyens vers les superettes, des dizaines d’entre eux faisaient la queue hier devant ces commerces à la cité Djamel, Es-Seddikia et Canastel.

Malgré les tentatives des propriétaires de ces superettes à organiser la foule, l’incivisme des citoyens a été constaté, ils étaient entassés devant les entrées. Une scène qui ne devrait pas avoir lieu, alors que le pays fait face à la pandémie du coronavirus. La plupart des clients ne portait pas de masques et les superettes faisaient rentrer les clients par groupe. Le plus alarmant dans tout cela, est le non respect de la distance de sécurité. Malgré les assurances du ministère du commerce sur la disponibilité des denrées alimentaires de premières nécessités au niveau de ces superettes, les citoyens prenaient tout sur leur passage, sucre, huile, riz, viandes. « C’est lamentable de voir tout ça, alors que les stocks nécessaires sont disponibles », dira un gérant d’une superette. “Ils peuvent acheter des magasins de leurs quartiers, pour une différence de prix minime.

« Pourquoi tous ces déplacements et se rassembler dans le même endroit », dira un citoyen. Notons que le même constat a été fait dans quelques bureaux de postes. Malgré les actions de sensibilisation pour le respect de la distance de sécurité menées par les scouts musulmans, cette distance n’est pas respectée devant ces bureaux où les retraités faisaient la queue. Une pression qui risque d’augmenter dans les jours à venir quand 60.000 bénéficiaires de la prime de 10.000 Da, vont se rapprocher des bureaux de poste pour retirer cet argent.

Fethi Mohamed