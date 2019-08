Rush estival à la plage des Genêts

Même si elle n’est officiellement pas ouverte au public et donc autorisée à la baignade, la nouvelle plage artificielle des «Genêts», est chaque jour occupée par des jeunes et des familles venant de différents quartiers de la Cité. Cette plage, très accessible aux habitants d’Oran, semble même plus appréciée que les plages de la Corniche oranaise connues pour leur manque d’accessibilité et leurs désagréments divers. Malgré les travaux d’aménagement en cours, liés notamment à l’achèvement de la nouvelle route pénétrante au port d’Oran, cette plage semi-artificielle, fait le bonheur des très nombreux jeunes, et moins jeunes, qui trouvent enfin un espace de détente en bords de mer à proximité de leurs habitations. Jusqu’ici connue pour être un site de baignade sauvage et interdit, fréquenté par des pêcheurs à la ligne perchés sur des rochers et des groupes d’énergumènes au profil peu recommandé, cette zone côtière de la frange marine d’Oran, a été judicieusement choisie pour rattacher la Cité à la mer. Un projet concrétisé par le Wali d’Oran en poste et qui a été évidemment bien applaudi par tous les anciens Oranais qui depuis des décennies, ne cessaient d’espérer et d’attendre une prise en charge sérieuse et rationnelle de la gestion et de l’extension du tissu urbain oranais. En 1989, un vieux projet initié par le défunt Wali Rachid Mérazi, faisait état d’une grande opération d’aménagement du prolongement du Front de Mer vers Canastel. Un projet ambitieux sur le papier, nommé à l’époque Oran 2000, et qui intégrait le ravin de «Cova-Lawa» et le site des Genêts en futures zones balnéaires accessibles aux Oranais. Mais rien n’a pu être réalisé pour d’obscures raisons administratives et politiques qui mériteraient d’être éclaircies. Plus tard, la conquête du foncier urbain par des prédateurs de tout bord, et le laxisme sans limite des gestionnaires concernés, allait plonger la ville d’Oran dans le chaos et les incohérences urbaines les plus osées. Pourquoi avoir attendu plus de cinquante ans avant d’aménager ces 600 mètres de littoral rocheux en plage sablonneuse de proximité ? Mieux vaut tard que jamais devrait-on dire, même s’il este encore bon nombre de contraintes et insuffisances à lever.

S.Benali