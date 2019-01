<span style='text-decoration: underline;'>COA Algerian Olympic and Sports Awards (4ème édition) </span>:<br><span style='color:red;'>Ryad Mahrez et Lamya Matoub sacrés</span>

COA Algerian Olympic and Sports Awards (4ème édition) : Ryad Mahrez et Lamya Matoub sacrés

Le footballeur Ryad Mahrez et la karatéka Lamya Matoub sont les lauréats de la 4e édition des Algerian Olympic and Sports Awards, une cérémonie organisée par le Comité olympique et sportif algérien (COA) pour récompenser les meilleurs athlètes algériens de l’année et dont la dernière édition s’est déroulée samedi soir à l’hôtel Sheraton d’Alger.

Les deux lauréats étaient absents à cette cérémonie, car retenus actuellement par leurs obligations professionnelles : Mahrez étant avec sont club anglais de Manchester City alors que Matoub dispute actuellement une compétition internationale à Paris (France). C’est donc le président de la Fédération algérienne de Karaté Do, Slimane Mesdoui, qui a reçu le trophée au nom de Lamya Matoub, alors que celui de Mahrez a été récupéré par son frère, Wassim, venu le remplacer pendant cette cérémonie, marquée par la présence de plusieurs personnalités sportives et politiques. Outre Mahrez et Matoub, plusieurs autres sportifs algériens, qui ont brillé de milles feux pendant l’année 2018 ont été primés lors de cette cérémonie, à commencer par les «Espoirs» qui étaient au nombre de cinq, dont deux boxeurs et deux spécialistes en athlétisme. Chez les boxeurs, il s’agit de Mohamed Amine Hacid et Farid Douibi, alors qu’en athlétisme, ce sont Loubna Benhadja et Mohamed Gouamed qui ont été primés, tout comme le lutteur Farid Benferdjallah.

Les athlètes de handisport n’ont pas été oubliés, puisque deux d’entre eux ont été primés lors de cette même cérémonie, à savoir : les judokas Sid Ali Lamri et Ishak Ould Kouider.

Le COA a récompensé d’autres figures importantes du sport national, dont deux à titre posthume, en l’occurrence Mustapha Mabed (Judo) et Tahar Benferhat (Football), au moment où le handballeur Lounès Amara a été primé pour l’ensemble de sa carrière. En parallèle de cette cérémonie, plusieurs titres «Spéciaux», ont été décernés, à commencer par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son soutien indéfectible au sport et à la jeunesse.

Le président du COA Mustapha Berraf a été également primé par le mouvement sportif algérien, car tout aussi engagé dans la promotion du sport national et de la jeunesse.

Parmi les importantes personnalités qui ont honoré de leur présence cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, son homologue de la Communication, Djamel Kaouane, le Wali d’Alger Abdelkader Zoukh et le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi.