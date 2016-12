<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Rythme relativement appréciable des travaux de réalisation de logements LPL à Ammari</span>

Le wali, Abdelkader Benmessaoud, accompagné du P/APW et de son staff technique, a procédé à une visite de travail et d’inspection dans les communes relevant de la daïra d’Ammari.

Le wali saisira l’occasion, pour faire l’évaluation de tous les projets en ne manquant pas de rappeler aux entreprises chargées de la réalisation de ces derniers, de respecter les délais, afin d’éviter des situations qui risquent de les mettre en souffrance. Lors de cette visite, le wali a inspecté la polyclinique de Sidi Abed, les travaux d’extension du siège de cette commune, le service d’état civil et le projet de réalisation du nouveau siège de la commune de Maâcem. Il a également inauguré un nouveau bureau de poste, baptisé au nom de feu le moudjahid Abdelhamid Mustapha. Il a aussi donné le coup d’envoi des travaux du chemin reliant douar «El Djouza» à la RN 19, sur une distance de 12 kilomètres. Dans la commune d’Ammari, le wali a inspecté le projet de réalisation de 100 logements LPL, ainsi que le siège de la sûreté de daïra dont les travaux ont été achevés, ainsi que ceux du célibatorium. En outre, il a visité le chantier de construction d’un internat de 200 lits au nouveau CEM, ainsi qu’une usine de production de poteaux électriques, réalisée dans le cadre de l’ANSEJ. C’est dans cette optique, que les citoyens de la zone rurale des différents douars, exposèrent au wali leurs préoccupations qui tournent autour de leurs problèmes quotidiens, l’AEP, la route et le logement rural, l’électrification rurale et le gaz, ainsi que l’aménagement. Le wali a longuement discuté avec les citoyens des voies et moyens à entreprendre pour leurs trouver des solutions, lesquelles viendront, sans aucun doute de ces programmes de développement dont la finalité est le bien-être de la population. Toutes les préoccupations des citoyens seront prises en charge, en matière de gaz de ville, d’électricité, de revêtement des routes et d’adduction à l’eau potable. En outre, il a fait savoir, que la wilaya a bénéficié dernièrement, d’un important programme au titre de la Caisse de Solidarité et Garantie des Collectivités Locales, comportant le raccordement de centres ruraux et urbains au réseau de gaz naturel, ainsi que l’électrification rurale au profit de zones éloignées. Il apparaît, que M. Abdelkader Benmessaoud soit à l’écoute des citoyens de la région de l’Ouarsenis dans le but pour réhabiliter, améliorer et moderniser, le visage de cette wilaya. Il semble même soucieux de la promotion de cette région de l’Ouarsenis car, il a su mettre en oeuvre, les mécanismes nécessaires, tout en assurant un suivi judicieux, rigoureux et permanent sur le terrain. Le premier chef de l’exécutif de la wilaya, avec un esprit de cohésion et de concertation, examine les situations des divers secteurs, avec pour mission d’atteindre son objectif qui est de faire de Tissemsilt, une wilaya attirante, attrayante, mais surtout améliorer le cadre de vie des populations.

Mohamed Achraf