<span style='text-decoration: underline;'>Pénétrante de Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>Sa réception prendra encore du temps</span>

Prévue sur 100 km, la pénétrante autoroutière qui devra relier le port de Béjaïa à l’autoroute Est-ouest, nécessite encore beaucoup de temps pour son total achèvement.

Alors que l’inauguration partielle du premier tronçon de 42 km a été inaugurée en début du mois de mars de l’année en cours par l’ex-ministre des Travaux publics et des Transports Boudjema Talai et le wali de Bejaia, en présence de l’ambassadeur de Chine en Algérie, ainsi qu’une foule nombreuse d’invités et de citoyens de la région, le deuxième tronçon de 10 kilomètres n’a pas vu le jour le 20 août passé. Certes, la mise en service de la première tranche de la pénétrante autoroutière de Béjaïa démarre de la zone d’activité d’Akbou pour rejoindre l’autoroute Est-ouest au niveau d’Ahnif, a été très bénéfique aux usagers et citoyens des localités limitrophes mais les autres tronçons sont nécessaires pour une circulation routière fluide. Les usagers de la Route nationale n’auront plus à subir les embouteillages de l’entrée de la ville d’Akbou jusqu’à Ahnif. Ce trajet, qui s’effectuait jusque-là en deux heures, voire trois heures, se fera en seulement 20 minutes. Pour des raisons techniques et géologiques, celle-ci a été subdivisée en trois sections à savoir Béjaïa-Amizour (32 km), Amizour-Akbou (26 km) et Ahnif-Akbou sur 42 km.

Les usagers de la route nationale numéro 26 ont attendu la date du 20 août avec impatience pour voir le deuxième tronçon en fonction. «Il est attendu la livraison d’une deuxième tranche de 10 km entre Akbou et Ouzellaguen au mois de juillet passé selon les déclarations des officiels», nous dirons les sous-traitants activant au niveau dudit projet. Nos interlocuteurs affirment que les projets devront prendre encore plus de temps pour voir le jour et ces d’autres de paiement des factures dues essentiellement au manque de liquidité. «Nous leur devons des milliards des dizaines de milliards de centimes et nous n’avons rien encaissé jusqu’à ce jour» diront-ils.

Pour le reste de la pénétrante, des difficultés techniques et géologiques freinent un peu l’avancée des travaux. Et pour assurer la sécurité des usagers, un échangeur a été réalisé pour permettre aux automobilistes d’emprunter en toute sécurité cette section. Au total, sept échangeurs sont prévus sur tout le tracé. Suite à la demande du wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, effectuée lors de la visite d’inspection du secrétaire général du ministère des Travaux publics à Béjaïa, le projet pour le dédoublement du chemin de wilaya 141, a été retenu, la pose de la première pierre pour sa réalisation a été effectuée le jour même.

Un avis favorable a été donné par le ministre qui a instruit le DTP d’effectuer une étude en ce sens.

Béjaïa: Wahida Oumessaoud