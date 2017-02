<span style='text-decoration: underline;'>L’IMAM SIDI EL HOUARI</span>:<br><span style='color:red;'>Sa vie et son parcours revisités</span>

Le laboratoire des tracés de la civilisation musulmane du nord de l’Afrique, en partenariat avec l’association algérienne des zawiyattes et de la culture soufiste, avec la collaboration de l’entreprise Roza et de Ritaj mall, (shopping et loisirs,) ont organisé hier, un colloque national sur le savant El wali Es Salih, Mohamed Benamar El Houari, Sid El Houari, sa vie et son parcours.

A cet effet, il a été souligné que l’imam Abou Abdallah Mohamed Benamer El Houari, (751-843 H, 1350-1439), est un savant très connu d’Oran. Il a grandi au « bled Houara », où il a étudié et a appris le coran, grâce au chikh Ali Benaissa. A l’âge de dix ans, il a commencé à voyager pour découvrir le savoir scientifique. Il a pu surmonter les difficultés des voyages, il a visité tous les grands lieux du savoir qui existaient en son temps et il s’est cultivé et a enrichi son savoir, au contact des différents savants de son époque. Il a traversé Tlemcen, Béjaia, Fès, puis il est parti vers d’autres pays arabes, à Tunis, en Libye, puis vers le Caire en Egypte où il s’est installé durant un bon moment, au niveau de la grande mosquée d’El Azhar, pour ensuite rejoindre le Hijaz où il a accompli le hadj. Il s’est inséré dans les groupes de savants où il a commencé à étudier, puis à donner des cours particuliers et en général. Ensuite, il est parti vers la Madina El Mounawara, après vers Dimachque. Après ce périple, il est rentré au pays, puisque l’époque de l’imam Sidi El Houari a été celle du soufisme et de sa culture. Il a en effet, suivi le concept du soufisme et s’est isolé et à commencé à réfléchir sur la question du soufisme. Dans la première étape, il a étudié le soufisme chez les Oulamas de Béjaia, chez notamment les chouyoukhs Ahmed Ben Idriss et El Ouaghlissi. Après tous ces voyages, il a pu acquérir un grand savoir scientifique, et il s’est installé définitivement à Oran, où il a créa son école du soufisme. Il a pu s’imposer dans l’histoire de l’Algérie en général et à Oran en particulier. L’imam Sidi El Houari a passé une grande partie de sa vie, à répandre le savoir chez les gens, à ouvrir des écoles religieuses et coraniques, à enseigner la religion et les citations, pour arriver à avoir un grand nombre d’élèves à Oran et marquer l’histoire. Il a également fondé plusieurs organisations scientifiques et a écrit plusieurs oeuvres.

Bekhaouda Samir