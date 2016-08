<span style='text-decoration: underline;'>ASMO</span> :<br><span style='color:red;'>Saadi a son idée sur l’équipe type</span>

Après une préparation, durant l’intersaison, jugée satisfaisante et réussie, les asémistes poursuivent leur travail à Bouakeul, pour la phase précompétitive.

Cette période a été ponctuée par des matchs amicaux qui permettent à Saadi, d’opérer les derniers réglages et surtout d’avoir une idée précise sur son effectif. Même s’il donne l’impression d’être indécis sur le onze <CTRACK

-1>type, qui aura la charge d’affronter Boussaâda, au coup de starter du championnat, le coach est fixé sur son équipe type, à deux ou trois exceptions près. C’est au cours du dernier match amical disputé à Bouakeul face à Ben Badis, qu’il a dévoilé en partie celle-ci. Saadi a aligné durant cette joute amicale devant les supporters, ce qui s’apparente au onze type, qui a évolué durant presque toute la partie, contrairement aux autres matchs amicaux, où le premier responsable technique faisait tourner ses joueurs. Certains éléments sont déjà sûrs d’être titulaires, à l’image du gardien Dahmane, des défenseurs Oussaad, Barka, Kherbache et Benzerga. Pour ce qui est du milieu, ce sera le retour incontestable de Belaalem, qui sera associé au jeune Haddad, qui ne cesse de gagner des galons. Ils seront aux côtés de Berradja, un animateur de jeu expérimenté, avec Tchiko ou Baleh, deux milieux plus portés vers l’attaque. Aux avant-postes, le coac<CTRACK

127>h comptera sur les qualités offensives d’Ameur Yahia, qui va signer son retour à son club formateur. De toute façon, le coach sera définitivement fixé sur son équipe type, vendredi prochain face au WAT, une dernière joute amicale, prévue vendredi prochain, sur la pelouse de Bouakeul. Il faut dire, que d’autres bons éléments attendent leur chance, à l’image du défenseur Mesmoudi, du jeune prodige Boutiche et des attaquants Sebia et El Ghoumari. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’El Djemia se prépare pour le véritable test du 9 septembre, au coup d’envoi du championnat, face à l’A Bou<CTRACK

-1>ssaâda en déplacement. La tâche des asémistes ne sera pas aisée, vu qu’ils seront appelés à réaliser une bonne entame de championnat, pour au moins bien se positionner au classement général, afin d’espérer par la suite, jouer les premiers rôles, mais surtout ne pas décevoir les supporters, qui sont déjà mis à mal, avec la rétrogradation de leur équipe favorite. En attendant, les verts et blanc de Medina Jadida, après avoir bénéficié d’une journée de repos, ont repris hier le chemin des entraînements, et devront poursuivre leur travail aujourd’hui à Bouakeul, avant de disputer leur ultime match amical, demain vendredi, face au WA Tlemcen.

B. Sadek