<span style='text-decoration: underline;'>Jeux/Méditerranée JM-2018/ 3ème journée </span>:<br><span style='color:red;'>Sahnoun et Daikhi propulsent l’Algérie à la 9e place du tableau des médailles</span>

Le nageur Oussama Sahnoun et le karatéka Hocine Daikhi ont été, dimanche, les héros de la 2e journée des Jeux Méditerranéens de Tarragone-2018, en offrant deux médailles d’or à l’Algérie et du coup propulsant le pays à la 9è place au tableau provisoire de médailles.

Engagé dans la catégorie

des +84kg, Daikhi a réa

lisé son rêve de remporter sa première médaille, lors des joutes méditerranéennes, une consécration qui récompense aussi beaucoup de sacrifices et une dure préparation. «Je suis très heureux d’offrir à mon pays cette médaille d’or, en souhaitant d’autres succès pour mes compatriotes des autres disciplines», a indiqué Daikhi. Pour réussir sa performance, Hocine Daikhi a du passer trois tours, face au champion du monde espoir italien Simone Marino (sur décision arbitrale), puis en quart de finale, devant le Tunisien Ahmed Ezzar (8-0), et en demi-finale, face au Macédonien Zharko Arsovski (9-1). Par contre, la finale était difficile et plus disputée face à l’Egyptien Ahmed Alasfar (3-2). « C’était dans l’ensemble un tournoi très relevé avec des athlètes de haut niveau, et lors de la finale, j’ai marqué en premier un ura mawashi geri (3 points) qui m’a permis de gérer la suite du combat, surtout que j’avais reçu un coup à l’£il au début», a expliqué Daikhi. La joie des Algériens s’est poursuivie, lors de cette seconde journée, avec un autre sacre, remporté par le chef de fil de la natation algérienne, Oussama Sahnoun, vainqueur de la finale du 100m nage libre, l’épreuve phare du sprint. Engagé dans le couloir 5 au côté de l’Italien Alessandro Miressi, auteur du meilleur temps des séries avec 49.01, et un des favoris pour la médaille d’or, Oussama Sahnoune a dominé la course, s’offrant le vermeil en 48.00, devant Miressi et l’autre italien Dotto. Tout en joie, le natif de Constantine, n’a pas manqué de relever la difficulté de sa tache devant des adversaires de très bon niveau. « C’était une course difficile, et je crois que j’en voulait un peu plus que les autres nageurs. Ma joie est indescriptible, car non seulement, j’ai offert à mon pays l’or, mais j’ai aussi battu un record d’Algérie du 100m nage libre, vieux de neuf ans (2009)», a déclaré Sahnoun. La troisième journée des JM-2018 a également été marquée par la qualification en finale des lutteurs, Bachir Sidazara et Adem Boudjemline dans la spécialité de la Gréco-romaine, alors que Abdenour Laouni jouera le repêchage pour la bronze. Engagé dans la catégorie des 87kg, Sidazara a éliminé en demi-finale le Croate Ivan Huklek (8-5), alors que Boudjemline (97kg) a fait de même face à l’Egyptien Hassan Aly Ahmed (4-2). En finale, Sidazara affrontera le Turc Basar Metehan qui a battu l’Espagnol Garcia Jacinto, alors que Boudjemline jouera pour l’or contre le Français Noumonvi Melonin, vainqueur du Serbe Kajala Mihail. Cette journée n’a pas été aussi faste pour les autres représentants algériens, qui se sont faits tous éliminer aux premiers tours, à l’image des nageurs au nombre de sept, des tireurs (4), de l’escrimeur Cade Maxime Ichem et de l’haltérophile Sariak Nafaa. De même que les véliplanchistes qui caracolent toujours en dernières positions, après quatre courses sur les onze prévues au programme de la voile. En sports collectifs, la sélection algérienne messieurs de volley-ball a perdu son premier face à la Croatie 3-2 (19-25, 17-25, 25-22, 25-23 et 12-15), tandis que celle de handball a lourdement chuté devant la Croatie 37-26, mi-temps (14-17). La 4e journée, prévue lundi, permettra peut-être à l’Algérie d’ajouter d’autres consécrations de différentes couleurs, et étoffer son classement au tableau des médailles, dominé, jusqu’à présent par l’Italie avec 46 médailles, dont 17 or et 16 argent, suivie de l’Espagne (10or, 16 argent et 10 bronze) et la Turquie avec un total de 24 (8 or, 5 argent et 11 bronze).