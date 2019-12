<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal correctionnel de Sidi M’hamed</span>:<br><span style='color:red;'>Saïd Bouteflika convoqué</span>

Lors du procès dans lequel sont impliqués d’anciens hauts responsables et hommes d’affaires dans le dossier de montage automobile, le juge a réclamé la présence du frère de l’ex-président de la République, Saïd Bouteflika en tant que témoin après que son nom a été cité par les accusés.

Après avoir auditionné l’homme d’affaires, Ali Haddad, pendant quelques heures, le juge du Tribunal correctionnel de Sidi M’hamed a mis fin à la séance et réclamé la venue de Saïd Bouteflika, pour écouter son témoignage et cela suite à la demande du procureur de la République qui a demandé que Saïd Bouteflika soit présenté au Tribunal pour avoir son témoignage dans l’affaire de financement occulte de la campagne électorale du 5e mandat de l’ancien chef de l’Etat.

Tout au long de son audition, Ali Haddad a cité à plusieurs reprises le nom de l’ex-conseiller du président de la République, Saïd Bouteflika, en réponse aux questions du juge, indiquant qu’il recevait des instructions du frère de l’ex-chef de l’Etat pour la collecte de l’argent de campagne. En effet, au moment où nous mettons sous presse, Saïd Bouteflika, emprisonné à Blida, était attendu, hier, au Tribunal correctionnel de Sidi M’hamed. Après l’audition d’Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, c’est au tour de l’homme d’affaires, Ali Haddad.

Pour ce qui est des charges, ce dernier est poursuivi pour blanchiment d’argent et le financement occulte de partis politiques. Ainsi, lors de son audition par Lakhdar Chaaichia quant au rôle qu’il a joué dans le financement de la campagne électorale de l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, Ali Haddad a affirmé avoir reçu un appel le 25 janvier 2019 émanant de Said Bouteflika qui a sollicité son aide. Haddad a révélé que le 6 février 2019, Said Bouteflika l’a rappelé à nouveau pour le charger de récupérer l’argent se trouvant au siège de la direction de la campagne électorale à Hydra, d’un montant variant entre 700 et 800 Mds de centimes. Il est à rappeler que plusieurs responsables et hommes d’affaires sont impliqués dans l’affaire de montage automobile.

Mercredi dernier, le Tribunal de Sidi M’hamed avait procédé à l’audience d’anciens responsables et hommes d’affaires impliqués dans des affaires de corruption. Ces responsables en question, dont deux ex Premier ministres (Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal), d’anciens ministres et hommes d’affaires, sont impliqués dans des affaires de corruption portant sur la dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus avantages, notamment dans l’activité de montage automobile.

Samir Hamiche