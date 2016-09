<span style='text-decoration: underline;'>Pour des raisons préventives</span> :<br><span style='color:red;'>Saidal rappelle un lot de Camphobiotic nourrisson</span>

Le groupe pharmaceutique public Saidal a rappelé un lot de Camphobiotic nourrisson contenant des dérivés terpéniques, indique Saidal à travers un communiqué.

Dans un contact téléphonique avec la cellule de communication de Saidal, une cadre du groupe nous a précisé que «cette décision a eu lieu en réponse à une directive du Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), qui a appelé les laboratoires pharmaceutiques de retirer ce produit destiné aux enfants moins de 30 mois». Cette décision; explique notre interlocutrice, est beaucoup plus «préventive». «Le Groupe SAIDAL, acteur et instrument de la politique nationale de santé publique, a pour ambition de conforter sa position de leader dans le marché du médicament et de constituer un acteur de référence dans un environnement fortement concurrentiel ouvert aux nouvelles technologies et aux innovations, avec le souci constant de préserver son image de marque et sa pérennité» explique-t-on.

Dans la stratégie du Groupe, souligne-t-on, la qualité est positionnée comme l’axe central autour duquel sont articulées toutes les actions de management afin d’assurer notamment «la mise sur le marché de produits conformes aux exigences légales et réglementaires, en termes d’innocuité, de sécurité et d’efficacité» et pour «le bien-être des patients». Les objectifs du Groupe sont mis en œuvre en observant constamment les valeurs fondamentales constitutives de sa responsabilité sociétale à savoir l’intégrité, la transparence, la crédibilité et aussi la solidarité citoyenne.

Les dérivés terpéniques soulignons-le, sont utilisés traditionnellement dans le traitement des affections respiratoires bénignes. Cependant, plusieurs organismes internationaux de la santé ont déjà tiré la sonnette d’alarme sur les produits contenant des dérivés terpéniques, en raison du risque d’atteinte neurologique (convulsion essentiellement, somnolence, agitation). En Europe, le retrait des produits contenant cette substance s’est fait en février 2012. Le médicament en question est utilisé dans le traitement des affections bronchiques aigues bénignes, trachéites, trachéo-bronchites, bronchites, états grippaux et complications bronchiques des maladies infectieuses. Du fait du risque d’atteinte neurologique essentiellement convulsif, le ministère de la Santé et sous instruction de l’organisation mondiale de la santé (ONS), a estimé que ce médicament à savoir Camphobiotic Nourrisson, contenant des dérivés terpéniques, sont désormais contre-indiqués chez les enfants.

Wahida Oumessaoud