<span style='text-decoration: underline;'>Blida </span>:<br><span style='color:red;'>Saise de 11.2 qx de kif, 17 véhicules et 1.8 milliard</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l’exploitation de renseignements, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont réussi, lors d’une opération de qualité à Blida/1èreRM, à démanteler un réseau criminel de trafic de drogues composé de douze (12) narcotrafiquants et saisi une immense quantité de kif traité s’élevant à onze (11) quintaux et vingt (20) kilogrammes, ainsi que dix-sept (17) véhicules et une somme d’argent s’élevant à un milliard cinquante-huit millions de centimes. L’opération est toujours en cours. D’autre part, des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, soixante-seize (76) orpailleurs et saisi quatre (04) véhicules tout-terrain, (19) groupes électrogènes, (11) marteaux piqueurs, deux (02) détecteurs de métaux ainsi que divers outils de détonation.

® Photo fournie par l’Armée











