<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d'Oran</span> :<br><span style='color:red;'>Saisie de 10 kg de kif traité et de 536 comprimés de psychotropes</span>

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la PJ de la sûreté de la wilaya d’Oran ont procédé récemment au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue, et à la saisie de 10 kilos de kif traité, a-t-on appris dimanche du responsable par intérim de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Agissant sur des informations faisant état de l’existence de dealers qui tentaient d’écouler une quantité de drogue, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants ont pris en filature une voiture à bord de laquelle se trouvaient un homme et une jeune fille, a expliqué le commissaire de police Abdelmalek Belbachir, lors d’une point de presse.

L’accident inattendu du véhicule poursuivi a permis au policiers de procéder immédiatement à l’arrestation des mis en cause et la saisie de 39 plaquettes de kif d’un poids total de 10 kilos dissimulées à l’intérieur du tableau de bord du véhicule. Les deux mis en cause seront présentés, lundi, devant la justice, a-t-on noté de même source.

Par ailleurs, les éléments de la même brigade de lutte contre les stupéfiants ont arrêté, au village fillaoucène, relevant de la commune de Bousfer, un trafiquant de drogue et saisi quelque 536 comprimés de psychotropes. La perquisition du domicile de cet individu, un repris de justice, a permis la découverte de 536 comprimés de psychotropes ainsi que des armes blanches prohibées, un sabre et deux fusils harpons, a indiqué la même source.