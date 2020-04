<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 10 qx de viandes blanches impropres à la consommation</span>

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Larbaà (Est de Blida) a opéré une saisie de 10 qx de viandes blanches impropres à la consommation, a-t-on appris mardi auprès du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Blida.

Selon un communiqué de ce corps sécuritaire, les éléments de la brigade territoriale de Larbaà ont procédé, en coordination avec la brigade de sécurité et d’intervention, au titre des patrouille s de surveillance effectuées au niveau des barrages de contrôle routier, à l’interpellation de deux camions chargés de viandes blanches (poulet). Une fois ces camions fouillés, est-il ajouté, il s’est avéré qu’ils transportaient 10 qx de viandes blanches, dont l’examen, par le médecin vétérinaire, a démontré qu’elles étaient impropres à la consommation.

La marchandise saisie a été détruite au niveau de la décharge publique de Larbaà, est-il précisé. Selon le même document, deux personnes, âgées de 31 et 39 ans, ont été arrêtées à l’issue de cette opération, pour les chefs d’accusation d’«absence de la date et de l’heure de l’abattage de la marchandise», «infraction aux règles d’hygiène sanitaire des produits alimentaires», et «non possession d’une attestation sanitaire délivrée par un vétérinaire».