<span style='text-decoration: underline;'>Oran et Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 100 kg de kif</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Tlemcen/2eRM, deux (02) narcotrafiquants et saisi trois (03) véhicules touristiques chargés de (70) kilogrammes de kif traité, tandis qu’une unité des Garde-côtes a découvert (30) kilogrammes de la même substance à Oran.

Dans un autre contexte, un détachement de l’ANP a arrêté, en coordination avec les services des Douanes, un (01) narcotrafiquant en possession de (453) comprimés psychotropes à In Amenas/4eRM, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi (3270) unités de différentes boissons à M’sila/1èreRM. Par ailleurs, des unités de sauvetage et de recherche relevant de nos Forces Navales ont réussi à secourir, lors de deux opérations distinctes, (35) candidats à l’émigration clandestine, et ce, suite au naufrage de leurs embarcations au large de Boumerdès/1èreRM et Oran/2eRM, tandis que des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de (89) personnes à bord d’embarcations de construction artisanale à Annaba/5eRM, Aïn Témouchent et Mostaganem/2eRM.