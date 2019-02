<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 11 quintaux de volaille</span>

Les éléments de la police de Sidi Bel-Abbès, ont procédé à la saisie d’une importante quantité de volaille et (viande et abats), estimée à plus de onze quintaux. Cette opération est intervenue suite à une opération de contrôle entamée dans la matinée d’avant-hier mardi sur les véhicules utilitaires de transport de viandes. Deux véhicules ont été saisis avec les quantités de 931 kilogrammes de viandes blanches, plus 130 autres kilos et près de 62 kilos d’abats de volaille pour défaut d’hygiène et non respect à la chaîne de froid.

M.Bekkar