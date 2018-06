<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 1,11 tonne de viandes impropres à la consommation</span>

U ne quantité de 1,11 tonne de viandes rouges et blanches impropres à la consommation a été saisie à Constantine durant les 10 derniers jours du ramadhan (26 mai au 4 juin), apprend-on mardi, du chef du service protection du consommateur et répression de la fraude à la Direction du commerce, Abdelghani Bounaâss.

La valeur marchande de la viande est d’environ 500.000 DA, a précisé le même responsable qui a rappelé que cette quantité dépasse celle de 0,42 tonne saisie durant les 10 premiers jours du ramadhan. Les causes des saisies ont trait, en général, à la viande avariée, au non-contrôle préalable des viandes et à l’absence de certificat sanitaire des services vétérinaires, selon la même source qui a précisé que la viande saisie a été immédiatement détruite et les procédures légales engagées contre les commerçants. La même période a donné lieu à la saisie par les services de contrôle d’un total de 3,87 tonnes de denrées impropres à la consommation d’une valeur de 1,62 million DA dont 0,5 tonne de lait, 1,5 tonnes de boissons et 0,5 tonne de confiseries, a ajouté la même source qui a fait état de 141 décisions de fermeture administrative et 527 procès-verbaux d’infraction