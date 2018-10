<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Chahmi </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 13 quintaux et 58 kg de cuivre</span>

Les éléments de la gendarmerie ont saisi hier au niveau de la loca lité de Sidi Chahmi, une quantité de 13 quintaux et 58 kg de cuivre.

Cette affaire a éclaté suite à des informations parvenues à ces éléments sécuritaires sur des personnes qui détournaient ce matériau pour aller le revendre de l’autre coté de nos frontières, causant ainsi un grave préjudice à l’économie nationale. Une enquête est ouverte et les investigations ont permis aux gendarmes d’Oran de localiser les malfaiteurs et de saisir cette quantité de cuivre qui était entreposée au niveau d’un hangar de cette localité. Il importe de rappeler que la semaine passée, ce sont 20 quintaux de câbles électriques qui ont été saisis à Misserghine par les éléments de la gendarmerie, au niveau de djebel cité Rabah, commune de Misserghine, un trafic opéré par deux personnes âgées de 19 et 45 ans. Ces mis en cause transportaient à bord d’un camion et d’un tracteur agricole vingt quintaux de câbles électriques (en cuivre). Ce genre de vol n’est pas nouveau, rappelons les importantes quantités de câbles téléphoniques qui avaient été volées auparavant, causant de la sorte un important préjudice à Algérie télécoms. Des préjudicies qui se sont élevés à des milliards de centimes. Plusieurs affaires de ce genre avaient été traitées par la justice et les mis en cause traduits devant le tribunal déclareront qu’il s’agit de déchets. Mais les enquêtes ouvertes avaient déterminé que ce sont des centaines de mètre de câbles en cuivre ou tube qui avaient été déterrées pour être volées et exportées ver d’autres pays, le plus souvent par voie terrestre. Ce phénomène avait connu une certaine accalmie mais voilà qu’il reprend de plus belle.

F.Abdelkrim