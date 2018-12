<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 132 kg de kif traité dans différentes régions du pays</span>

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) ont saisi vendredi 132 kg de kif traité dans différentes régions du pays, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) ont saisi, le 14 décembre 2018, (132) kilogrammes de kif traité et (2.600) paquets de cigarettes à Ghardaïa, Biskra (4e Région militaire) et Ténès (1re RM), tandis que huit (08) groupes électrogènes, (10) marteaux piqueurs et deux (02) casseurs de pierres ont été saisis à Tamanrasset (6e RM)», précise le MDN.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont «arrêté cinq (05) personnes et saisi sept (07) fusils de chasse, un (01) pistolet traditionnel et (94) cartouches de différents calibres à Tiaret (2e RM) et Khenchela (5e RM)», ajoute la même source.

Une tentative d’émigration clandestine de (14) personnes, à bord d’une embarcation de construction artisanale, a été déjouée par des Garde-côtes à Oran (2e RM), selon le MDN qui affirme également que dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP ont intercepté «quatre (04) immigrants clandestins de différentes nationalités à Laghouat et Ghardaïa (4e RM)».