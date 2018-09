<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport Houari Boumediene </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 1,45 million d’euros sur un passager à destination d’Istanbul</span>

Les services des Douanes en coordination avec ceux de la Police des frontières de l’aéroport international Houari Boumediene (Alger) ont opéré, dimanche aux environs de 04H30, une opération de qualité consistant en la saisie d’une somme de 1,45 million d’euros, a indiqué un communiqué de la direction générale des Douanes.

«Cette saisie fait suite de l’interpellation d’un voyageur, âgé de 35 ans et commerçant de son état, qui s’apprêtait à embarquer vers Istanbul (Turquie) à bord du vol TK0652 C», précise le communiqué qui ajoute que «la fouille minutieuse des bagages du mis en cause a donné lieu à la découverte de la somme d’argent soigneusement dissimulée». Les services des Douanes de l’aéroport international Houari Boumediene ont enregistré, depuis le début de l’année en cours et jusqu’au 2 septembre, 21 infractions liées au trafic de devises permettant la saisi de 286.635 dollars américains, 1.613.790 euros et 17.750 livres sterlings, conclut le communiqué.