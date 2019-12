<span style='text-decoration: underline;'>Maghnia</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 148 kg de kif traité</span>

Les policiers ont opéré, dernièrement dans la commune de Maghnia (Tlemcen), la saisie de 148,5 kg de kif traité, a-t-on appris lundi dans un communiqué émanant de la sûreté de wilaya.

L’opération a été menée par les éléments du service régional de lutte contre le trafic de drogue et psychotropes relevant de la police judiciaire sur la base d’informations faisant état d’une quantité de kif dissimulée dans une habitation de la ville de Maghnia.

La perquisition dans l’habitation a permis de découvrir la quantité de kif traité et l’arrestation de deux individus (30 et 60 ans) après. Les deux prévenus seront présentés demain mardi devant le procureur de la République près le tribunal de Maghnia, a-t-on fait savoir.