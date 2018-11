<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Bou Arreridj </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 17 kg de kif</span>

Une quantité de 17,5 kg de kif traité a été saisie par les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Bordj Bou Arreridj dans le cadre d’une opération combinée avec le secteur militaire de la wilaya, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.

Cette opération a permis la mise en échec d’un réseau criminel organisé composé de deux personnes, âgées entre 30 et 40ans, spécialisé dans la commercialisation de la drogue et la falsification des documents, a précisé la même source, affirmant que l’activité de ce groupe s’étend d’Oran à Oum El Bouaghi. Les services de la gendarmerie nationale ont saisi le véhicule utilisé par les membres de ce réseau et une somme d’argent de plus de 75.000 DA, d’un permis de conduire et carte professionnelle militaire falsifiés qu’un des mis en cause utilisait pour faciliter ses déplacements, en plus de deux téléphones portables, a conclu la même source. Saisie de 17 kg de kif Une quantité de 17,5 kg de kif traité a été saisie par les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Bordj Bou Arreridj dans le cadre d’une opération combinée avec le secteur militaire de la wilaya, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité. Cette opération a permis la mise en échec d’un réseau criminel organisé composé de deux personnes, âgées entre 30 et 40ans, spécialisé dans la commercialisation de la drogue et la falsification des documents, a précisé la même source, affirmant que l’activité de ce groupe s’étend d’Oran à Oum El Bouaghi. Les services de la gendarmerie nationale ont saisi le véhicule utilisé par les membres de ce réseau et une somme d’argent de plus de 75.000 DA, d’un permis de conduire et carte professionnelle militaire falsifiés qu’un des mis en cause utilisait pour faciliter ses déplacements, en plus de deux téléphones portables, a conclu la même source.