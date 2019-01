<span style='text-decoration: underline;'>Gdyel</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 20 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation</span>

Vingt (20) tonnes de produits alimentaires ont été saisies lundi à Gdyel (Est d’Oran) par les services de contrôle de la direction du commerce de la wilaya, a-t-on appris mardi auprès de cette administration.

Cette quantité de denrées alimentaires, à savoir du sucre glace, des pois-chiches en poudre et des épices, représentant une valeur de 2, 6 millions DA, a été saisie pour défaut d’hygiène et absence de code d’activité du registre de commerce, a-t-on précisé de même source. Un procès verbal de cessation d’activité et une proposition de fermeture ont été établis par les services de contrôle de la direction du commerce à l’encontre du commerçant contrevenant. De même source, une autre opération de saisie a été menée, lundi, par les services de contrôle de la direction du commerce de la wilaya, au niveau de Haï Seddikia. L’opération s’est soldée par la saisie de 4, 40 quintaux de poulets impropres à la consommation ainsi que 94 kilogrammes d’abats de poulet pour la même infraction.