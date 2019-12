<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 200.000 DA en faux billets</span>

Pas moins de 200.000 DA en faux billets ont été saisis dans la commune d’Ain Assel (El Tarf) chez trois (03) individus, a indiqué jeudi le chargé de la communication à la gendarmerie nationale le commandant Fateh Rahmouni .

Agissant sur information faisant état de ce trafic, les services de la gendarmerie ont dressé un barrage sur un tronçon de la RN 44, au niveau du carrefour d’Oued Hout, a précisé le commandant Rahmouni, soulignant que la fouille du véhicule à bord duquel se trouvaient les trois (03) individus, a permis de mettre la main sur 200.000 DA de faux billets en coupures de 1000 DA. Les présumés coupables, âgés entre 19 et 38 ans, ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal d’El Kala pour «association de malfaiteurs» et «faux et usage de faux», a-til précisé, relevant que l’un des trois mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, alors que les deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire. Le véhicule ayant servi au transport de faux billets a été saisi, a-t-on indiqué