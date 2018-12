<span style='text-decoration: underline;'>Port de Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 2000 cartouches et 10.000 capsules de cartouches</span>

Quelque 2.000 cartouches de munition et 10.000 capsules de cartouches vides ont été saisies, dimanche, à la gare maritime du port de Mostaganem, a-t-on appris de source douanière.

Cette saisie a été menée par la brigade d e traitement des passagers relevant des douanes et celle de la PAF au port de Mostaganem, lors du traitement d’une desserte de transport de voyageurs provenant du port de Valence (Espagne). Il a été ainsi saisi 2.000 cartouches de fusils à chasse chargées de calibres 16 et 12 mm ainsi que plus de 10.000 capsules de cartouches vides. Ces munitions étaient dissimulés dans les affaires d’un passager, voyageant à bord d’un véhicule tout terrain portant immatriculation de la wilaya de Mostaganem. Une enquête a été ouverte et le voyageur sera présenté devant la justice ultérieurement, une fois les procédures légales achevées, a-t-on précisé de même source.