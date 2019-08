La lutte contre la commercialisation, détention et commercialisation des stupéfiants se poursuit dans une wilaya qui s’est transformée en plaque tournante des trafics lambda.

La dernière offensive opérée par les policiers de la 23e sûreté urbaine prés la sûreté de wilaya d’Oran a abouti à la saisie de 2090 comprimés psychotropes dont 1600 comprimés de marque Rivotril et 112 autres de marque extasy. Tout comme ils ont opéré à la saisie de 61 grammes de kif traité et 11 000 dinars représentant les revenus de la vente des drogues. Cette offensive a été lancée suite à la perquisition opérée dans un domicile de l’un des mis en cause, suivie de l’arrestation après une enquête minutieuse, du reste de la bande.

À la faveur de cette opération, les policiers viennent donc de mettre hors d’état de nuire un réseau de narcotrafiquants composé de 04 individus âgés entre 26 et 50 ans. Les mis en cause seront présentés dés que toutes les formalités administratives les concernant seront parachevées. La lutte contre ce trafic est de plus en plus acharnée. Tout récemment, une quantité de plus de 4,6 quintaux de drogue a été saisie ces dernières 24 heures par les unités de l’Armée nationale populaire. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-côtes ont saisi, le 21 juillet 2019, une importante quantité de kif traité s’élevant à 201,4 kilogrammes, et ce, lors d’opérations distinctes menées au large de la mer à Oran, Tlemcen et Aïn Témouchent (2e RM). Ainsi, le bilan des drogues saisies ces dernières vingt-quatre heures par les unités de l’ANP, s’élève à quatre quintaux et 63,2 kilogrammes, a t-on appris.

Quatre narcotrafiquants ont été également arrêtés, dans le même contexte, par des éléments de la Gendarmerie nationale à Oran (2eRM) et à Bechar (3eRM), précisant que les narcotrafiquants étaient en possession de 662 grammes de kif traité et 100 comprimés psychotropes. En fin du mois passé, les éléments de la sûreté de la daïra de Boutlelis ont démantelé un réseau de narcotrafiquants et saisi une quantité de 72 kg de kif traité.

Agissant sur la base d’informations faisant état de l’acheminement d’une quantité de drogue à partir du Cap Blanc vers Oran en passant par la localité de Boutlelis, les enquêteurs ont tendu une souricière aux membres de ce réseau circulant à bord de deux véhicules. A une heure avancée de la nuit, à l’entrée de la localité de Boutlelis, les policiers ont intercepté un véhicule à bord duquel se trouvaient deux passagers.

La fouille minutieuse de la voiture a permis la découverte dans la malle arrière d’une quantité de 72 kg de kif traité répartie en 68 paquets, des jumelles et une somme de 42.000 DA. Les policiers ont également intercepté un deuxième véhicule et procédé à l’arrestation de deux autres personnes qui servaient d’éclaireurs.

Une embarcation de type «zodiac» a été également saisie au niveau du port de Cap blanc. Propriété du principal accusé dans cette affaire, le «zodiac» était utilisé pour l’acheminement par voie maritime de la drogue. Les mis en cause seront présentés devant la justice pour association de malfaiteurs et commerce illicite de drogue, a-t-on ajouté de même source.

Mohamed Aissaoui