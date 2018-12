<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie Nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 216.2 kilogrammes de kif et 600 g de cocaïne</span>

Des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Tlemcen, Oran/2e RM et Tébessa/5e RM, (13) narcotrafiquants et saisi deux (02) véhicules touristiques, (216.2) kilogrammes de kif traité, (600) gramme de cocaïne, (9839) comprimés psychotropes ainsi que des appareils de communication satellitaire.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des Garde-frontières ont saisi, lors d’opérations distinctes menées à Ouargla/4e RM, Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, sept (07) orpailleurs et quatre (04) immigrants clandestins de différentes nationalités, et ont saisi (23) sacs de mélange de pierres et d’or brut, (01) kilogramme de TNT et un (01) détecteur de métaux, tandis qu’une tentative de contrebande d’importante quantité de carburant s’élevant à (21491) litres, a été déjoué à Tébessa, El Taref et Souk-Ahras/5e RM et Tamanrasset/6e RM.