<span style='text-decoration: underline;'>Oran, Tlemcen et Relizane </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 217 kg de kif</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Oran, Tlemcen et Relizane (2ème Région militaire), 8 narcotrafiquants en possession d’une grande quantité de kif traité s’élevant à 216,8 kilogrammes, tandis que 13.000 litres de carburant destinés à la contrebande et 19.500 unités de différentes boissons ont été saisies à Souk Ahras, Tébessa et Bejaïa (5ème Région militaire)». D’autre part, un détachement de l’ANP «a intercepté, à Tamanrasset (6ème Région militaire), 4 orpailleurs et saisi 2 groupes électrogènes et 2 marteaux piqueurs, tandis que des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 57 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale à Ain Témouchent (2ème Région militaire), El Kala et Annaba (5ème Région militaire), ajoute la même source.