<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 25 tonnes de matières premières pour la fabrication de glaces</span>

La direction du commerce de Sidi bel Abbés a frappé fort avant-hier dimanche, en procédant à une opération de contrôle au niveau d’une laiterie. L’inspection a permis aux agents de contrôle de découvrir un important stock de matières premières destinées à la fabrication des glaces.

Selon les inspecteurs de la brigade de la répression contre la fraude, ces 25 tonnes de produits, étaient en partie périmés ou non identifiés puisqu’ils ne portaient aucune information sur leurs origines. Les matières premières pour la fabrication des glaces saisies se résumaient en 22 tonnes d’huile végétale hydrogénée, 2 tonnes de poudre de dextrose et 850 kilos de poudre de boissons de différentes saveurs d’origine anonyme.

Les services de la DCP de SBA ont procédé à la destruction de ces produits au niveau du centre d’enfouissement technique, tout en menant des poursuites administratives et judiciaires à l’encontre du contrevenant.

D’autre part, la direction du commerce de SBA et à sa tête, Mohamed Beneddi, continue son opération de sensibilisation pour les commerçants à SBA, Télagh et Ras El Ma sur l’obligation du port des bavettes par les commerçants pour faire face au Covid-19 tout en distribution des bavettes gratuites aux vendeurs.

M.Bekkar