<span style='text-decoration: underline;'>Contrôle de commerces</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 2,6 tonnes de produits alimentaires périmés durant le mois de jeûne</span>

Dans le cadre des activités de contrôle, des services de la Direction du commerce de la wilaya d’Oran durant le mois de jeûne, les agents d’inspection desdits services, ont effectué des contrôles, concernant le volet des pratiques commerciales.

A cet effet, quelque 10 621 interventions ont permis d’enregistrer 1745 PV qui ont mené à la proposition de fermeture de plus de 101 locaux de commerce dont la majorité des commerçants exerçaient sans registre de commerce, en grande partie au niveau de la commune d’Oran et Bir El Djir. Concernant la qualité et la concurrence des prix, il a été établi quelque 14 365 interventions, soit 813 infractions enregistrées et il a été saisi des produits d’une valeur de deux millions cent vingt mille dinars, soit 2,6 tonnes de produits alimentaires périmés dont des viandes blanches et rouges, impropres à la consommation. Les services en question, renforcent leur dispositif de contrôle, également durant cette saison estivale et veillent à ce que tout soit dans l’ordre, en augmentant les tournées d’inspection, notamment dans les fast-foods, les pizzerias, les crèmeries, les pâtisseries entre autres, car, avec les grandes chaleurs, ces produits sont consommés en force par les citoyens. Ce genre d’aliments dégénèrent rapidement et nécessitent une bonne conservation réfrigérée. Dans le même cadre, une campagne de sensibilisation et de prévention, sur les intoxications alimentaires est entamée par lesdits services rappelons-le. Le but est surtout de protéger le consommateur et de lui offrir de meilleurs services et des produits sains, dans les normes d’hygiène réglementaires, de lutter également contre l’anarchie et le commerce informel. Dans le même cadre, il a été précisé, que les éléments desdits services sont à pied d’œuvre sur le terrain, pour essayer d’éradiquer les intoxications alimentaires. Durant cette campagne, ils sensibilisent les commerçants, surtout dans les marchés, en leur parlant des règles d’hygiène à respecter, ainsi que la qualité de la marchandise à offrir aux clients.

Bekhaouda Samira