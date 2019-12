<span style='text-decoration: underline;'>Es-Sénia</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 2,6 tonnes de «Yaourt» impropres à la consommation</span>

Pas moins de 2,6 tonnes de «Yaourt» impropre à la consommation, ont été saisies récemment au niveau de la zone d’activités d’Es-Sénia (Oran) par la brigade mixte-commerce-vétérinaire relevant de direction du commerce de la wilaya, a-t-on appris lundi, auprès de responsables de cette structure de contrôle. «Les boites de Yaourt saisis, de fabrication algérienne, étaient stockées dans des chambres froides dans des conditions ne répondant pas aux normes réglementaires en vigueur», a indiqué à l’APS, la cheffe de service protection du consommateur et répression des fraudes à la direction de commerce de la wilaya d’Oran, Mme Malika Staali. Elle a fait savoir que la quantité de boites de yaourt saisies, d’une valeur de 500.000 DA, a été saisie et détruite au niveau du Centre d’enfouissement technique( CET) de Hassi Bounif (Est d’Oran). Un procès verbal de poursuite judiciaire a été dressé à l’encontre du contrevenant, a-t-on ajouté de même source. Le bilan de la direction de commerce du mois de novembre dernier, fait état de la saisie de produits laitiers pour la préparation fromagère de plus de 1 tonne, pour une infraction liée à non-conformité de ce produit sensible, après analyses microbiologique et physico-chimique du Centre Algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage ( CACQE).