<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 3.8 kg de cocaine</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Gardes-frontières ont saisi, à Tlemcen/2eRM, (3,800) kilogrammes de cocaïne, (08) kilogrammes de kif traité et (12380) comprimés psychotropes.

A Tamanrasset/6eRM, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté trois (03) individus et saisi deux (02) véhicules tout-terrain, neuf (09) groupes électrogènes et deux (02) marteaux piqueurs, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Saïda/2eRM, un (01) fusil de chasse et un (01) pistolet automatique. D’autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à Tlemcen, Oran, Chlef, Skikda, Annaba et El-Tarf, des tentatives d’émigration clandestine de (109) individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que (21) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In Salah, Tiaret, Tébessa, Laghouat, Djanet et Tlemcen.