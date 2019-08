<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 30 kg de kif traité</span>

Les policiers en charge de la lutte contre les stupéfiants près la sûreté de la wilaya d’Oran, viennent de saisir 30 kg de kif traité dissimulés dans une voiture de marque Volkswagen.

Cette saisie est le fruit d’une opération qui a abouti au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue composé de 4 personnes-récidivistes aux casiers judiciaires noircis de différentes affaires liées à la criminalité. Deux membres en cavale, ont fait l’objet de recherches avant leur arrestation en flagrant délit.

Les mis en cause, âgés entre 26 et 58 ans, se sont ingéniés dans leurs mouvements en opérant à des déplacements sous de fausses identités à chacune de leurs «missions». C’est ce que révèlent les conclusions du document ayant accompagné l’arrestation des quatre mis en cause. En plus de la saisie de la drogue et de la voiture en question, les policiers sont également tombés sur 5 portables cellulaires utilisés par les narcotrafiquants dans le cadre de leurs activités interdites et une somme dépassant les 20 millions de centimes qu’ils ont saisie et mis de côté comme pièces à conviction. Et ce n’est pas tout. Les enquêteurs, ayant procédé à la perquisition des domiciles des mis en cause, sont tombés nez à nez avec 128 grammes de résine de cannabis qu’ils ont également saisis en endossant la responsabilité aux quatre individus. En attendant leur présentation devant le Parquet, le document policier fait état de l’implication irréfutable des 4 mis en cause di trafic transfrontalier de la drogue, commercialisation et détention de stupéfiants.