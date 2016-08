<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Haï Es Sabah</span> :<br><span style='color:red;'>Saisie de 30 morceaux de kif, de 4 millions de centimes et arrestation d’un dealer</span>

Dans le cadre des efforts fournis, pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, et surtout celle ayant trait, avec la commercialisation illicite de la drogue, les éléments des services de la 21ème sûreté urbaine, ont mis hors d’état de nuire, un dealer âgé de 32 ans.

Le mis en cause est en effet, un repris de justice, qui usait d’un magasin d’alimentation générale, situé à haï Es Sabah, pour écouler sa drogue. Son arrestation a eu lieu suite à des informations, parvenues aux services de police, sur un individu qui vendait de la drogue dans un magasin d’alimentation générale. Une enquête approfondie a été ouverte, et après avoir perquisitionné le magasin en question, il a été saisi 30 morceaux de kif traité, préparés pour la vente, ainsi qu’une somme de plus de 04 millions de centimes, de revenues de la vente de la drogue. Le suspect a été emmené au poste de police, pour y subir un interrogatoire sur l’affaire en question. Une procédure judiciaire a été entamée contre lui, et il va être présenté devant la justice, précise t-on.

Bekhaouda Samira