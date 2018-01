<span style='text-decoration: underline;'>Béni Ouenif (Béchar)</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 3,05 qx de kif</span>

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée Nationale Populaire, a saisi ce matin du 14 janvier 2018 à Béni Ouenif wilaya de Béchar, (3ème RM), une importante quantité de kif traité, s’élevant à 305 kilogrammes, tandis que d’autres détachements ont intercepté à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), sept contrebandiers avec 2,52 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d’orpaillage.

Un autre détachement militaire a aussi saisi, à Biskra cette fois (4ème RM), 2835 paquets de cigarettes, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté à Tlemcen (2ème RM), deux contrebandiers et 1864 unités de différentes boissons alcoolisées.