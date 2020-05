<span style='text-decoration: underline;'>BATNA</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 31,5 kg de kif traité et près de 30 millions de dinars</span>

U ne quantité de 31,5 kg de kif traité et une somme de 29,7 millions de dinars représentant les revenus de vente de drogue ont été saisies à Batna, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

Cinq (5) membres d’un réseau criminel activant à Batna et dans les wilayas avoisinantes ont été appréhendés à bord de deux voitures sur la route Tazoult-Batna, en possession de la quantité de drogue et de la somme saisie, a-t-on indiqué. «L’importante’’ opération a été menée conjointement par les services de la police judiciaire, la brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et l’Armée nationale populaire, a-t-on ajouté. Après avoir établi toutes les procédures de l’enquête, les 5 individus, âgés entre 21 et 36 ans, ont été présentés devant le parquet local, selon la même source.