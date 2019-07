<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie de Sidi Chahmi</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 318 millions en faux billets</span>

Une guerre sans merci est menée contre les faux monnayeurs. En

effet, au cours de cette semaine, les éléments de la gendarmerie de Sidi Chahmi ont saisi 318 millions de centimes en faux billets, en coupures de 2 000 dinars.

Selon les éléments de l’enquête, c’est suite à des informations parvenues aux gendarmes de Sidi Chahmi faisant état d’une personne en possession d’une importante somme d’argent en faux billets que l’enquête démarra.

Les investigations entreprises par les gendarmes arriveront à déterminer l’identité de ce mis en cause et à le localiser. Il sera arrêté au niveau d’une crémerie. Sa fouille a permis de saisir le montant d’argent en faux billets cités plus haut. Il a été conduit au niveau de la brigade de la gendarmerie pour un complément d’enquête. Il importe de signaler que c’est la seconde affaire de saisie de faux billets qui a été traitée par les gendarmes au cours de ce mois. En effet, les éléments de la gendarmerie de la localité d’Es Sénia, agissant sur informations sur des personnes qui seraient en possession d’une somme importante de faux billets. L’enquête ouverte a permis de localiser ces suspects qui seront arrêtés au niveau de la route nationale 33, reliant les deux localités Es Sénia à Misserghine. La voiture suspecte est arrêtée et la fouille de cette dernière se soldera par la saisie de la somme de 290 millions de centimes en faux billets, il s’agit de billets de 1000 et 2000 da qui était falsifiés. Notons qu’il s’agit de 98 millions de centimes de faux billets en coupures de 1000 da et 192 millions de centimes de faux billets en coupures de 2000 da, de même que du matériel utilisé pour cette contrefaçon a été saisi.

F.Abdelkrim