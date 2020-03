<span style='text-decoration: underline;'>Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 340.000 comprimés «extasie»</span>

Les services de la police des frontières marines au port d’Oran en coordination avec les services des douanes ont mis fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes, saisi 340.000 comprimés psychotropes et arrêté trois (3) suspects, a indiqué jeudi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le démantèlement de ce réseau criminel «transfrontalier» a été effectué en coordination avec «les services de la police des frontières marines au port d’Oran et les services de contrôle des douanes du port d’Oran, sous la supervision de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire à la sureté de la wilaya d’Oran», ajoute la même source.

L’opération s’est soldée par «l’arrestation de trois (3) individus, âgés entre 31 et 33 ans, et ce suite à de profondes investigations menées sous la supervision du procureur de la République près le Tribunal d’Oran», a indiqué la même source, relevant que cette opération a permis la saisi de 340.000 comprimés «extasie» et deux véhicules.

Les faits de l’affaire remontent au «5 mars en cours lorsque les services de sécurité ont soumis au contrôle un véhicule suspect portant une immatriculation étrangère arrivé à bord d’un bateau en provenance d’Espagne.

La fouille du véhicule, en collaboration, avec les services des douanes du port d’Oran, s’est soldée par la découverte et la saisie d’une grande quantité, de comprimés psychotropes de type extasie, estimée à 340.000 comprimés». Poursuivant les investigations avec le propriétaire du véhicule et après extension de la compétence territoriale, deux (2) membre de ce réseau criminel ont été arrêtés et un deuxième véhicule de type «Renault Clio Campus», utilisé également dans ce commerce illégal de psychotropes a été saisi. Les procédures judiciaires parachevées, les éléments de ce réseau criminel et les saisies ont été présentés devant le parquet.

Cette opération qualitative s’inscrit dans le cadre des efforts des services de la police, en collaboration avec les partenaires de sécurité et des services publics spécialisés, visant à garantir la prévention, la protection et la préservation de la santé des personnes et à contribuer aux efforts de l’Etat pour offrir un service public de qualité.