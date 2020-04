<span style='text-decoration: underline;'>Souk Ahras</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 4400 psychotropes</span>

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de la wilaya de Souk Ahras ont saisi pas moins de 4.478 comprimés psychotropes de fabrication étrangère, a indiqué mardi le chargé de communication de ce corps de sécurité, le commissaire de police, Mohamed-Karim Merdaci.

L’opération de police qualifiée d’ «importante» a été lancée sur la base d’informations dénonçant les agissements d’un groupe d’individus qui s’adonne à la vente des psychotropes à travers les daïras et le chef-lieu de la wilaya de Souka Ahras.

Après s’être assurés de la véracité de ces informations, les éléments de la BRI de Souk Ahras ont ainsi mis en place une sourcière qui leur a permis d’arrêter une personne en possession de 4.478 comprimés de psychotropes. Un dossier pénal a été établi à l’encontre du mis en cause dans cette affaire pour «détention illégale, vente, transport et stockage de psychotropes dans le cadre d’une bande criminelle organisée» et «contrebande à un degré de gravité menaçant la sécurité et l’économie nationale ainsi que la santé publique», a noté Mohamed-Karim Merdaci avant de conclure que le mis en cause sera présenté devant le tribunal de Sedrata.