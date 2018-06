<span style='text-decoration: underline;'>Depuis début  Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 5 tonnes de produits alimentaires avariés à Oran</span>

Cinq (5) tonnes de produits alimentaires avariés ont été saisies par les brigades de contrôle de la qualité et de répression des fraudes relevant de la direction du Commerce de la wilaya d’Oran au cours de la première quinzaine du mois de Ramadhan, a-t-on appris de cette direction. Ces quantités saisies sont des denrées alimentaires périssables, dont la viande hachée, surtout rouge pour une valeur de 546.000 DA. Il a été enregistré la même période, 375 infractions avec la fermeture de 15 locaux commerciaux pour non respect des conditions d’hygiène. En matière de pratiques commerciales, il a été relevé la même période 3.887 interventions soldées par 555 infractions pour non affichage des prix et tarifications avec la proposition de fermeture de 27 locaux commerciaux dont les propriétaires ne possèdent pas de registres de commerce. Pour rappel, la valeur de défaut de facturation a atteint 400 millions DA.