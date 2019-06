<span style='text-decoration: underline;'>Khenchela </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 6 kg de poudre à canon et de 673 cartouches de fusils de chasse</span>

Pas moins de 6 kg de poudre à canon, de 673 cartouches à munitions réelles et un montant dépassant 2,5 millions DA ont été saisis par la les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Chechar relevant de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de la communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

L’opération a été réalisée suite à des informations parvenues aux services de la même brigade selon lesquelles une personne âgée de 40 ans originaire de Khenchela serait impliquée dans la commercialisation illicite de poudre à canon et de munitions réelles de type 5, a indiqué la même source. Les investigations engagées par les services de la brigade mobile de la police judiciaire de la commune de Chechar ont permis l’arrestation du suspect et la perquisition de son domicile situé à la cité El Badr relevant de la même commune a permis la saisie de 6 kg de poudre à canon, de 466 cartouches de 16 mm remplies de poudre à canon en plus de 207 cartouches vides et de matériels servant à remplir les cartouches en poudre à canon et à nettoyer les armes, a-t-on signalé. Les enquêteurs ont également saisi 2,5 millions DA dans un sac minutieusement dissimulé et une autre somme de 56. 000 DA découverte au domicile du mis en cause, selon la même source. Une fois les procédures d’enquête finalisée, un dossier pénal a été établi à l’encontre du suspect pour trafic illicite de munitions réelles de type 5 et de la poudre à canon, qui a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Chechar, qui a transmis le dossier au juge d’instruction du même tribunal, ajoute la même source. Un mandat dépôt a été prononcé à l’encontre du mis en cause, incarcéré à l’établissement pénitentiaire de Khenchela pour fabrication et commercialisation de munitions de type 5 sans autorisation des services compétents, a-t-on souligné de même source.