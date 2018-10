<span style='text-decoration: underline;'>Abattoirs clandestins de Chteïbo</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 6 tonnes de viandes blanches impropres à la consommation</span>

Six tonnes de viandes blanches impropres à la consomma tion ont été saisies dimanche après-midi au niveau de quatre abattoirs clandestins à haï Nejma (ex Chteïbo) relevant de la commune de Sidi Chahmi (Es-Sénia), par les services de contrôle de la direction de commerce d’Oran, a-t-on appris d’une source responsable de cette administration.

Cette opération menée de concert avec les services de la gendarmerie nationale et les services de l’inspection vétérinaire de la wilaya d’Oran a permis la saisie de 6 tonnes de viandes blanches impropres à la consommation et du matériel et équipements de 4 abattoirs qui exerçaient sans autorisations pour ce type d’activité au niveau de Chteïbo, une agglomération secondaire relevant de la commune de Sidi Chahmi, a indiqué, à l’APS, la cheffe de service protection des consommateurs et de la répression des fraudes à la direction du commerce de la wilaya d’Oran, Malika Staali. La marchandise saisie sera détruite par les services communaux dans la décharge la plus proche, a-t-on ajouté de même source, soulignant que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur à l’encontre des contrevenants qui mettent en péril la santé du consommateur.